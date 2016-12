Viie hooaja jooksul on "Su nägu kõlab tuttavalt" saate lavalaudadelt läbi käinud päris mitu eset, mis originaalis kuuluvadki parodeeritavale artistile.

Kui Nele-Liis Vaiksool tuli kehastuda Eestit 2013. aastal Eurovisionil esindanud Birgitiks (siis Õigemeel, praegu Sarrap – K.T.), astus ta muidugi lavale just eurolooga "Et uus saaks alguse". Eurovisioni ajast on vast igaühel meeles poleemika Birgiti kleidiga ja nii ei saanud ka Nele-Liis minna lavale ükskõik millises kehakattes. "Birgit tõepoolest laenas mulle just selleks numbriks imeilusa kleidi, millega ta seda lugu esitas," rääkis Vaiksoo siis.

Marju Länik sai ülesandeks astuda ansambli Super Hot Cosmos Blues Band seksika ninamehe Janno Reimi kingadesse. Janno tunnistas Postimehele, et algul võttis see teda muigama, kuid lõpuks andis ta Marjule lavale kaasa isegi oma isikliku kitarri. "Marjule soovin ikka muretut meelt ja südametuld! Olgu mu kitarr su kaunile kaelale kerge," andis ta head soovid kaasa.

Näosaate stilist Karolin Kuusik paljastab, et originaalesemetest on laval käinud veel Iiris Vesiku dressipluus ja mõõk, mille võttis endaga kaasa Liis Lemsalu; Metsatöllu liikmete püksid, mis laenati bändiliikmetelt Koit Toome ümberkehastumise tarvis ja ka üks Heli Läätse riideese, mille tõmbas esimesel hooajal selga lõpuks saate võitnud Evelin Võigemast.

