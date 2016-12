Eesti suursaatkonnas Stockholmis töötanud eestlanna jäi ametiaja lõppedes hätta sealse üürikorteriga – omanik keeldus rikutud põranda pärast tagatisraha välisministeeriumile tagastamast –, kogu vaidlus jõudis otsaga kohtusse.

Saatkonnas nõunikuna töötades elas naisametnik (nimi toimetusele teada – toim) Stockholmi südalinna korteris. Tagatiseks oli kahe kuu üür summas 40 000 Rootsi krooni (üle 4000 euro), mille maksis ministeerium. Kui ametiaeg lõppes, andis ametnik eluruumi üürileandjale tagasi, ent kirjalikku akti selle kohta ei vormistatud.

Kohtumaterjalidest selgub, et omanik tahtis tagatise endale jätta. Nimelt oli põhiprobleem tema meelest see, et magamistoas voodi ees oli põrand plekiline, mille põhjuseks olnud väidetavalt vale kodukeemia.

Omanik esitas saatkonnale fotod, kus oli näha, et ka pliit oli kehvas seisukorras, samuti olid plekid toolidel ja diivanil.