Ekspresident Arnold Rüütel sai 2014. aastal Tallinna linnalt 200 000 euro eest kingituseks kaks elamukrunti Maarjamäel. Kaks aastat hiljem lõhkes tema kena unistus uhked majad püsti lüüa mullina. Nüüd pakub president krunte riigile, et nende eest Käbini vana maja päriseks endale saada.

Künnapuuu 5: Riigi Kinnisvara AS ei tunne president Arnold Rüütlile kaela langenud elamukruntide kui vahetuskauba vastu erilist huvi. (Teet Malsroos)

Tänavu veebruari esimesel päeval andis Õhtuleht lugejatele teada, et kaugel pole enam tund, kui täitub president Arnold Rüütli kauaaegne unistus ja lõpuks ometigi läheb talle Tallinna linna soodsalt annetatud Maarjamäe kruntidel lahti majaehitus.

Asjaomased tegelased andsid juba jaanuaris avalikkusele teada, et kahe Künnapuu tänavale kavandatud maja projektid on valmis ja linn on ehitusload välja kirjutanud. Ekspresidendi tellimusel valminud Künnapuu tänava uuselamute projektid said kaante vahele juba 2015 aprillis.

Tallinna linnaplaneerimise ameti arhiivis huvilistele kättesaadavate jooniste järgi otsustades oli Arnold Rüütlil plaanis püsti lüüa kaks kahekorruselist maja: üksikelamu presidendipaarile (267 ruutmeetrit), ja kahe korteriga paariselamu (280 ruutmeetrit) presidendi järeltulijatele. Projektid pani paberile arhitektuuribüroo Agabus Arhitektid OÜ.