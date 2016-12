Narvakad avaldasid meelt haigla lasteosakonna sulgemise vastu.

"Lastelt kokku hoida on loomalik!" lajatab lapsevanem, kes on marus selle pärast, et kaotatakse kohaliku haigla lasteosakond.

MEELEAVALDUS: Sadakond narvakat protsestisid haigla lasteosakonna sulgemisotsuse vastu. (Sergei Stepanov / ERR)

Neljapäeval kogunes Narva volikogu ette sadakond plakatite ja lapsevankritega linnakodanikku, et protesteerida osakonna sulgemisotsuse vastu.

Plakatitelt võis lugeda "Kokkuhoid laste arvelt on kuritegu!" ja "Narva – lastesõbralik linn?" Haigla juhtkond kinnitab, et ravikvaliteet kindlasti ei halvene ja osakonna käigushoidmisest vabaneva raha saaks suunata ravisse.