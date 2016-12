Staabi- ja sidepataljoni ülem kolonelleitnant René Innos on lubanud, et reservväelastel järgnevatel päevadel juba igav ei hakka. Erialased harjutused, laskmised relvadega ja sõduritarkuste meeldetuletamine on piisav aines reservistile, et ennast tegevuses hoida. Nii mõnelegi selline jutt meeldib. 25aastane Kaarel tuli õppusele nii kaugelt kui Räpina ehk Eestimaa teisest otsast. Kutse sai ta kätte eile õhtul ning esmalt tekitas see temas ärevuse. „Lõpupoole tundus, et mis seal ikka, teeme ära,“ räägib Kaarel. Tallinna tal erilist raskust tulla ei olnud, oma autoga tuleb Räpina vahet regulaarselt sõita. Õppuselt loodab Kaarel, vaatamata pataljoniülema lubadusele, parajalt puhata. „Ma olen pigem selline telgis magaja tüüp,“ naerab Kaarel.

39aastane Anryo Tallinnast sai kutse kätte neljapäeval kell kuus. Ka tema esimesed mõtted polnud just positiivsed, kuid kohale tuli ta sellele vaatamata. „Saan aru, et see on see, mida on tarvis teha ja seda tuleb teha,“ on Anryo kindel.

Tööga Tallinna mehel erilisi raskusi ei olnud, see-eest nõudis ajalist ohverdust pereelu. „Kuna tegu on nädalavahetusega, siis tööga on lihtne. Kuid eraelus olid tehtud plaanid, et veeta aega oma väikeste lastega, mitte siin külmetada.“ Aga kuna kohale sai juba tuldud, loodab Anryo, et õppusel ei pea silmitsi seisma molutamisega, vaid, et ettevõtmine läheb asja ette. „Loodame, et on põnev.“ Tiit tuli pataljoni Järvamaalt Aravetelt. Tema sai kutse õppusele sõnumi teel eile õhtul kell kaheksa. „Hakkasin kohe plaane tegema, mis tuleb ära jätta ja nii. Peamiselt tuli katki jätta plaanid sõpradega,“ tõdeb Tiit. Õppuselt ootab ta vaheldust igapäevaelule. Heameelega teeks ta ühe korraliku söösta-ja-kata jooksu metsas. Õppuse osaleb ka kettaheitja Martin Kupper Sõdurileht kirjutab enda Facebooki lehel, et välkõppusel Okas osaleb ka Eesti kettaheitja Martin Kupper! “Ma arvan, et kui palutakse, on igati positiivne anda oma väikene panus, kui tahes väike see on,” ütles reamees Martin Kupper, kes reservväelaste õppekogunemise kutse peale taas vormi selga tõmbas ja relva kätte võttis.