"Selgub, et ma olen erakordselt hea kodune olija: olen saanud väga palju kodus olla ja väga palju esinemisi ära öelnud. Kokkasin, koristasin ja hoidsin lapsi erakordselt edukalt!" naerab Toomas Lunge, et ajal, kui tema abikaasa Inga näosaatega möllas, sai muusikust koduperenaine, kes pühendus viieaastase Nora ja 12aastase Rasmusega tegelemisele.

"Just imestasin, et pidi maru raske sügis olema, aga näe, detsember juba käes ja kus see raskus nüüd oli? Tõsi, kord küsis õpetaja lasteaias Noralt kaastundlikult: "Norakene, kas sa üldse oma emmet ka näed?"

Meie laps on raudse närvikavaga ja teatas vastu: "Äh, ta homme tuleb!" Hea, et ta ei loetlenud, et vaatab emmet telekast igal kolmapäeval ja pühapäeval ning vahepeal kõikide ajakirjade kaante pealt."

Eriti raskeks kiskusid asjalood siis, kui Inga hakkas Tallinna näosaate proovide kõrval ka Tartus ooperiproove tegema. "Ilma naljata, see logistika oli ikka päris keeruline, sest ma pidin samuti vahepeal siiski ära käima," märgib Toomas.