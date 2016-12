"Raske oli istuda saalis, kui Raivo laval oma numbrit tegi," tunnistab näitlejanna Helena Merzin-Tamm, kes saate "Su nägu kõlab tuttavalt" salvestuste aegu stuudios publiku seas istus. "Selline tunne, et lähed justkui ise lavale, sul hakkab ju mootor samamoodi tööle," kirjeldab Helena.

Istud saalis ja mõtled, et appi, kas Raivo on närvis. Esimese lindistuse ajal, kui ta tegi Michael Jacksonit, oli mul nii halb olla! Ma läksin nii närvi ja arvan tõesti, et pabistasin rohkem kui Raivo."

Helena mõtles lausa, et ei suuda enam neile lindistustele minna. "Et närv ei pea lihtsalt vastu," sõnab ta. Helena kannatuste rada jagus kolmele esimesele salvestusele, siis tuli peale töö Vanemuises lavastusega "Mozart ja Salieri.

Teatridirektor". Sel ajal, kui Helena Tartus proove tegi, polnud tal aega Raivo pärast enam muretsedagi. "Ma pidin ikka oma asjadele keskenduma."