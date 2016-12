Näosaadet kolm hooaega juhtinud Mart Sander on Õhtulehele varem rääkinud, et ei löönud neljandas hooajas kaasa seepärast, et tema monoetendus läks Broadwayle ja polnud lihtsalt aega. Värske Eesti Ekspress aga väidab, et Sanderi naljad hakkasid saatetegijatele aina enam närvidele käima. Asi läinud niikaugele, et Sander lastud lahti.

Mart Sander tunnistab, et pärast kolmandat hooaega läksid tema suhted produktsioonifirma Ruut juhtkonnaga väga teravaks, kuid seda täiesti saatevälistel põhjustel.

"Minu nalju teab Ruut väga hästi – nende najal on nad tegutsenud aastast 1998, kui "Tähed muusikas" eetrisse jõudis. Nad teavad väga hästi, et ma ei ole marionett, kes veerib prompterist maha sisse ostetud turvalisi vaimukusi," ütleb Sander.

Ta lisab, et kui näosaate kolmas hooaeg lõppes, sai ta teada, et tal on võimalus esineda oma mononäidendiga Broadwayl. Kohe oligi selge, et sügisel teda Eestis pole ja seetõttu ei saa ta ka ühtki saadet teha.