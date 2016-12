"Mina kirjutan esimese mustandi, tootjad teevad oma täiendused ja saatejuht omad," kirjeldab saate "Su nägu kõlab tuttavalt" stsenarist Mihkel Raud , et saate salvestuse ajaks on üks tekst mitu korda erinevate osaliste vahel edasi-tagasi põrkunud ja täiendusi-mahavõtte saanud.

"Nii saatejuht Märt Avandi kui ka saate tootjad osalevad nende tekstide valmimises aktiivselt.

Märdi panus on eriti suur ja kuidagi teistmoodi ei saakski see olla," seletab Raud, et vahedad ja vaimukad vahetekstid, millega Andrus Vaarik ja Märt Avandi teineteist halastamatult kostitavad ning Tanja Mihhailova vene naljade märklauaks satub, on meeskonnatöö tulemus.

"Saatejuhi ja kohtunike vaheline dünaamika kujunes suuresti välja juba eelmisel hooajal," lausub Raud. "Seal on palju improvisatsiooni, kuigi ka sissekirjutatud nalju."