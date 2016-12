"Seitsmestes uudistes" rääkisid Rolf Roosalu ja Saara Kadak, mis on neile jõulude ajal oluline ja kuidas mööduvad nende jõulud tänavu. Juttu tuli ka nende ühisest jõulutuurist.

Rolf Roosalu tunnistab, et tema tegi Saarale ettepaneku ühiselt tuurile minna.

Rolf hakkas juba aasta eest mõtlema, et tahaks koos Saaraga esineda ühel laval. Mees tunnistas, et tänavune tuur on tema elus üldse üks esimesi ja pikemaid.