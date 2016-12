Peohooaeg on detsembrikuuga ametlikult alanud ja tuleb hakata plaanima, mida peole selga panna. Peokuninganna tiitli saamiseks ei pea aga ilmtingimata enne poode riietest tühjaks ostma.

Kuigi tihti arvatakse, et kui on kutse mitmele peole, siis tuleb ka riided erinevad hankida – tegelikult pole see siiski nii. Loomulikult on neid, kes käivad igal peol uue kleidiga, kuid seepärast ei pea ennast veel halvasti tundma, kui ise sellist asja ei saa harrastada.

Tegelikult piisab sellest, kui kapis on vaid üks pidulikuks juhuks mõeldud rõivas, millele siis vastavalt peo tüübile aksessuaaridega eri ilmeid anda. Kuna detsembrikuu on tuntud kui peokuu ning jumpsuit* ehk eesti keeli pükstükk on üks hooaja trendikamaid rõivaid, siis klassikalise kleidi asemel võikski hoopis sellest enda peorõivas teha.

Pükstüki kasuks räägib veel seegi, et sellise rõiva saab väga kerge vaevaga muuta aksessuaaridega olukorrale sobivaks. See on väga mugav rõivas, millega saab jõululauas muretult kõhu täis süüa, tantsu vihtuda või lastega jõuluvana toodud mänguasju põrandal kokku panna.