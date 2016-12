Euroopa Liidu telekomiministrid arutasid reedel Brüsselis mobiilside rändluse hulgihindade reguleerimist, alandamaks hindu välisriikides viibimisel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles nõukogul, et Eesti toetab põhimõtet, et reisides maksaks inimene mobiilteenuse eest sama palju kui kodumaal. "Kuid samal ajal peame oluliseks, et kodumaine teenus seetõttu ei kallineks. See on suur väljakutse Euroopa Liidule, kus hinnad on piirkonniti väga erinevad, kuid peame üheskoos lahenduse leidma," lisas Palo.

Arvestades sellega, et mobiilside mahud kasvavad väga kiires tempos, peaks olema hulgihinnad ministri hinnangul võimalikult madalad ja need tuleks üle vaadata igal aastal eraldi. Samas ei tohksi tasud olla liiga väiksed, et säiliks mobiilioperaatorite motivatsioon võrkudesse investeerida.

Euroopa Liidu üldine eesmärk on sätestada Roam-Like-at-Home põhimõte, mis tähendab, et ränneldes ei maksa teenusekasutaja mobiilsideteenuse eest rohkem kui kodus.