"Ükski teine stiimul ei mõjuta aju nii ulatuslikult, kui seda teeb muusika," avaldab muusikateraapia keskuse muusikaterapeut, õppejõud ja koolitaja Alice Pehk.

Alice Pehk (Jõrgen Norkroos)

Meeldiv muusika alandab Alice Pehki sõnul stressihormoonide taset ja tõstab samal ajal niinimetatud organismisiseste mõnuainete kontsentratsiooni.

Tänu sellele saab inimene muusikat kuulates kogeda kiiret enesetunde ja meeleolu paranemist, ärevuse ja pinge taandumist. Huvitava tõsiasjana toob Pehk välja, et aktiivselt musitseerides, näiteks koorilaulu harrastades, paraneb inimese immuunsus.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia teadur Marju Raju ütleb, et meeldiv muusikakogemus tekitab kehas oksütotsiini, mida nimetatakse ka armu-, õnne- ja emadushormooniks, sest see tekib ka armudes, rõõmustades ja on seotud rinnapiima tekkega pärast sünnitust.