Veel nädala alguses kinnitas Ratas, et Repinski jääb ametisse. "Me arvame, et tal on piisavalt häid kogemusi, et jätkata,“ ütles Jüri Ratas esmaspäeval pärast Keskerakonna juhatuse koosolekut. Peaminister kinnitas siis, et ta ei ole kahetsenud, et valis Repinski maaeluministriks, sest tunnustab Repinski vajalikke teadmisi antud valdkonnas.