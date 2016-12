"Glögi on kodune gemüüse, see ei eelda ühtki kallist napsi ega peent mahla," ütleb tänavu Eesti parimaks noorbaarmeniks tunnistatud Merlyn Blumfeldt. "Seejuures võid kuuma jooki miksida just nende maitseainetega, mille järele endal parasjagu isu on, sest kusagil pole kirjas, et üks või teine vürts teeb glögist glögi."

"Suurepäraseid jõuluvürtse on palju: kaneel, muskaat, nelk, piprad… Tegelikult võib miksida kõike, mis endale vähegi maitseb," ütleb restorani PM20 baarmen Merlyn Blumfeldt. Küll peetakse Eestis tema sõnul hästi oluliseks, et glögiklaasi põhjas oleksid rosinad ja mandlid.

Tumepunane jook on asendumas valgega

Samas on glögi tarbimisharjumused meil 15–20 aastaga oluliselt muutunud. Kui algul osteti seda poest, siis mõne aja pärast hakati pigem kodus ise katsetama. "Punane vein kuumutati ära, mõni lisas ka natuke konjakit ja muidugi vürtse.