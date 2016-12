Tegemist on väga isikliku ja raske teemaga, pean selle eest vabandama ja seda põhjalikumalt selgitama. Toona oli minu perel väga keeruline aeg, kus mõlemad vanemad olid oma töö põlevkivisektoris kaotanud. Nagu toona veel sadade peredega Ida-Virumaal juhtus. Rahaliselt raske aeg tingis selle, et vanematel polnud võimalik meile - lastele - talveriideidki osta.

Sellest tingituna panin ajalehte kuulutuse annetuste kogumiseks Kuremäe kloostrile, kuid enda pangakonto numbri. Väga rumal tegu, mille eest vabandan.



Ükski annetus küll kohale ei jõudnud ning klooster pöördus igati õigustatult politsei poole asjaolude välja selgitamiseks. Kui kloostris teada saadi, et tegemist on lapse rumala teoga, soovisid nad avaldust tagasi võtta, kuid selleks oli juba liiga hilja.



Toonane tegu oli tõeliselt rumal, kuid see ei muuda seda muidugi olematuks ja pean selle eest vabandama.