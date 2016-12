Kuubas maetakse homme nädal tagasi 90aastaselt surnud kauaaegne liider Fidel Castro Ruz, kelle revolutsioonilisest ja poliitilisest elust on teada palju fakte. Tema era- ja armuelu jäänud suuremas osas saladuseks, mida on püütud raamatutes ja ajaleheartiklites lahti harutada. Nii arvatakse, et ta on ametlikult olnud abielus ühe naisega ja et tal on kümme, aga võib-olla ka 20 last.

Armukeste nimekiri on pikk

Räägitakse, et legendaarse habemiku voodist käis läbi sadu naisi. Fideli üks endisi lähikondlasi väitis 2008. aastal intervjuus ajalehele The New York Times, et Kuuba liidril oli rohkem kui 35 000 naist.

"Ta magas vähemalt kahe naisega päevas ja seda 40 aasta jooksul," väitis informaator. Fideli sõdurid aga kammisid päevast päeva läbi Havanna supelrandu ja otsisid bossile üha uusi naisi.

Ida-Saksamaa välisluurejuht Markus Wolf (1923–2006) on rääkinud, et Fideli suur iha prostituutide järele oli valmistanud talle suuri probleeme. Wolf meenutas juhtumit, kui Ida-Berliinis visiidil olnud Fidel kadus ihukaitsjate vaateväljast.

Nimelt oli Kuuba liider roninud hotelliaknast välja ja läinud illegaalsesse bordelli. "Tal ei saanud naistest kunagi küllalt," tunnistas Wolf.

On teada, et Fidel oli naistega suheldes väga viisakas ja galantne, saates neile lilli ja kingitusi. Peale mitme pikaajalise ja stabiilse suhte olevat tal olnud lühiajalised armuromaanid ka mitme maailmakuulsusega.

Nii on Fideli seostatud näiteks Itaalia näitlejanna Gina Lollobrigida ja Venemaa lauljanna Alla Pugatšovaga. Fidel olevat Pugatšovaga kohtunud 1981. aastal ja pärast seda tekkis lauljanna repertuaari laul "Kolm õnnelikku päeva", mida on seostatud Kuuba riigijuhiga.

Teadaolevalt on Fideli armukesteks olnud tema fännitar Maria Laborde, stjuardess Gladys, eratõlk ja inglise keele õpetaja Juana Vera Garcia, prantsuse keele tõlk Pilar, talunaine Micaela Cardoso, Venezuela ajakirjanik Isa Dobles jt. "Ta vajas armastust sama palju kui tapmist," on tema kohta öeldud. Kuid Fideli elus on kõige tähtsamat osa etendanud siiski vaid kuus naist.

DALIA:- Fideli viie poja ema

Pärast Celia surma läks Fidel peast päris segaseks. On räägitud, et ta sõitis Havannas ringi ja valis endale ilusaid naisi. Loomulikult käis kõik ilma vägivallata: ükski naine ei saanud revolutsiooniliidrile ära ütelda. Pealegi oli Fidelil väga tähendusrikas hüüdnimi El Caballo (Täkk).

Fideli biograafid on väitnud, et Fidelil oli terve armee inimesi, kes vahendasid talle naisi. Selles mängis olulist osa Kuuba kinematograafiainstituudi esimees, Kuuba esindaja UNESCOs, kirjanik Alfredo Guevara (1925–2013), kes oli Prantsuse lõhnaõlide, toitude ja kaunite noormeeste asjatundja. Samuti oli ta kompetentne naiseilus ja tutvustas riigipeale boheemlaslikke tütarlapsi.

Mõne aja pärast Fidel taltus mõnevõrra, kui võttis armukeseks kooliõpetajanna Dalia Soto del Valle (sündinud ca 1940, pildil), kellega ta oli kurameerinud juba Celia eluajal.

Fideli armukestest on Dalia kohta kõige vähem infot, kuid on teada, et ta sünnitas Fidelile viis poega, kelle kõigi nimed algavad A-tähega: Alexis, Alexander, Alejandro, Antonio ja Angel. Nendest vanim on 54- ja noorim 42aastane.

Kuigi Fidel ei suutnud Dalialegi truuks jääda, jäi just tema kuni riigipea surmani temaga kõige tihedamalt seotud naiseks. Teda märgati paljudel fotodel, mis tehti Fidelist haiglas, kui too kohtus maailma riikide liidritega. Ta oli Fideli kõrval kuni lõpuni.

Dalia Soto del Valle (AFP / Scanpix)

NATALIA: Vanglas alguse saanud armuromaan

1953. aasta juulis püüdis Fidel koos mõttekaaslastega hõivata Moncada sõjaväekasarmuid Santiago de Cuba linnas. Ettevõtmine lõppes läbikukkumisega, Fidel võeti kinni ja mõisteti 15 aastaks vangi.

Kuid ta ei löönud vanglaski niisama aega surnuks, vaid alustas AA armuromaani. Kuigi Fidel oli tunnistatud ohtlikuks kurjategijaks, ei olnud ta täitsa isoleeritud ja tema juurde lasti naisi.

Üheks selliseks oli inglise päritolu aristokraat Natalia Revuelta Clews (1925–2015, pildil), kes oli Fideliga esimest korda kohtunud juba 1952. aastal Havanna ülikoolis ja kellest sai nüüd mõneks ajaks tema armuke. Samal ajal oli Natalia tegelikult abielunaine, tema abikaasa oli tuntud kardioloog Orlando Fernandez Ferrer. Fidelgi oli sel ajal veel abielus.

Natalia sünnitas 19. märtsil 1956 Fidelile tütre, kes sai nimeks Alina Fern?ndez Revuelta. 1993. aastal pages Alina Kuubast Hispaaniasse, kasutades valedokumente ja parukat. Hiljem asus ta elama USAsse, kus elab praeguseni. Seejuures on ta olnud üsna kriitiline Kuuba valitsuse suhtes.

Natalia "Naty" Revuelta (Getty Images)

ISABEL: Loobus abielust revolutsiooni nimel

Kuuba diktaator Fulgencio Batista y Zaldivar (1901–1973) tegi suure lolluse, kui andis vaid kaks aastat vanglas istunud Fidelile armu. Tema arvates ei saanud rikkast ja väärikast perekonnast pärit noormees talle enam ohtlik olla.

Esialgu olidki Fidelile tähtsamad naised kui revolutsiooniline tegevus. Ta oli veel suhtes Natyga, kuid juba oli tal uus silmarõõm – hispaania päritolu mehhiklanna Isabel Custodio, kellega ta oli samuti tutvunud vanglas, kuid seekord juba Mehhiko omas, kuhu Fidel oli lühikeseks ajaks sattunud. Isabel saabus vanglasse koos fotograaf Néstor Almendrosiga, kes soovis Fideli pildistada. Nii see vanglaromaan algaski.

Isabel ja Fidel jäid Mehhikosse, kus mees hakkas ette valmistama Batista kukutamist. Nende romaan kestis umbes üheksa kuud ja lõppes pärast Fideli korraldatud revolutsiooni Kuubas.

Isabel on oma mälestusraamatus "Armastus õigustab mind" ("El amor me absolver?") rääkinud, et Fidel tahtis temaga abielluda ja ta oli kohe nõustunud. Kuid hiljem lükkas ta Fideli abieluettepaneku pereliikmete ja revolutsionääride survel tagasi. Isabelist sai Mehhikos ajakirjanik, kirjanik ja feminist ning ta elab seal siiani.

Isabel Custodio (JUAN BARRETO)

MIRTA: Fideliga ametlikult abielus

Fidelist ei saanud mitte kohe kõva naistemeest. Tema klassikaaslane José Ignacio Rasco (1925–2013) on meenutanud, et kolledžis oli Fidel esialgu väga häbelik ja tagasihoidlik ega osanud neidudega suhelda. "Ma mäletan tema ebaõnnestumist 15aastase iludusega, kellele ta ei suutnud kuidagi oma tundeid avaldada. Mitte kuidagi.

Fidel oli 15aastane, pikk, ilus, tumedate juustega, kenasti riides. Ja kui üks meie poistest – selline kõhetu ja ilmetu suutis selle tüdruku armastuse võita, siis oli Fidel tõeliselt raevunud. Ta tahtis oma konkurendi pihuks ja põrmuks teha," jutustas Rasco.

Kuid Havanna ülikooli õigusteaduskonnas hakkas nägusal, sportlikul ja suurte kirjandusalaste teadmistega noormehel paremini minema. Viiendal kursusel semmis ta juba siseministri tütre, ligipääsmatu blondiini Mirta Diaz-Balartiga (sündinud 1928, pildil).

"Mirtal olid suured rohelised silmad," on meenutanud Fideliga mõnda aega koostööd teinud USA ajakirjanik John Skelly (1927–2016). "Ta armastas väga tantsida."

1948. aasta oktoobris peeti Havanna ühes luksuslikumas restoranis maha uhke pulmapidu. Fidel ja Mirta veetsid mesinädalad Ameerika Ühendriikides. 1. septembril 1949 tuli ilmale Fidel Angel ehk Fidelito (väike Fidel) – Castro ainus abielust sündinud laps, kes õppis Moskvas tuumafüüsikat ja juhtis hiljem mõnda aega Kuuba tuumaprogrammi.

Mirta ja Fideli abielu lahutati 1955. aastal ja naine jättis poja endale. Kuna Fidel ei saanud hooldusõigust, laskis ta oma käsilastel poisi röövida, kuid hiljem sai naine poja siiski tagasi. Mirta põgenes Kuubas toimunud revolutsiooniliste sündmuste ajal Hispaaniasse, kus elab siiani.

Mirta Diaz-Balart (AP / Scanpix)

MARITA: USA palkas armukese Fideli tapma

28. veebruaril 1959. aastal randus Havanna sadamas uhke ristluslaev Berlin, mille kapteni 19aastane brünetist tütar sattus kuivale maale astudes uudishimulike kuubalaste keskele. Nende hulgast paistis silma pikakasvuline sõjaväemundris mees. "Ma küsisin temalt, kes ta on," meenutas Marita Lorenz . "Ta hakkas naerma ja ütles: "Ma olen kuubalane. Comandante Fidel Castro.""

Nende kirglik armulugu kestis väidetavalt kaheksa kuud, kui Marita sai teada, et on rase. "Ma jõin klaasi piima ja kaotasin teadvuse. Kui tulin haiglas meelemärkusele, polnud last enam," meenutas Marita.

USA Luure Keskagentuuri agendid olevat murest murtud neiule sisendanud, et just Fidel oli lapsekaotuses süüdi ning saatsid ta mürgiampullid käekotis, Fideliga kohtuma. Ühel hetkel astus viimane Havanna Hiltoni hotelli numbrituppa. "Tema käsi liikus kabuuri suunas ja ta võttis revolvri välja. Ma arvasin, et Fidel laseb mu maha, kuid ta ulatas relva hoopis mulle.

"Kas sa tulid mind tapma?" küsis Fidel. "Seejärel võttis ta sigari ja sulges silmad," meenutas Marita. Ta ei suutnud meest tulistada. Selle asemel rääkis ta Fidelile kõik puhtsüdamlikult ära.

Mürgitamine asendus kirgliku armatsemisega. Seejärel lahkus Marita Kuubast ja rohkem ta Fideliga ei kohtunud. Teistel andmetel olevat naine 1980. aastatel siiski Havannas käinud ja Fideliga kohtunud. Praegu elab Marita New Yorgis.

Ta kirjutas armuseiklustest Fideliga kaks raamatut. Neist ühe pealkiri on "Kallis Fidel: minu elu, minu armastus, minu reetmine" ("Lieber Fidel – Mein Leben, meine Liebe, mein Verrat").

Marita Ilona Lorenz (AP / Scanpix)

CELIA: Võimukas naine Fideli kuklas

1. jaanuaril 1959. aastal Batista kukutati ja Fidelist sai Kuuba uus juht. Ja jälle oli tal uus armuke, kelleks seekord sai ta erasekretär Celia Sanchez Manduley (1920–1980, pildil), kellega Fidel oli kohtunud juba 1956. aastal Sierra Maestra partisanilaagris.

Celia oli mehest viis aastat vanem ja ainus inimene, kes võis mingilgi määral Fideli mõjutada ja vaos hoida. Teda on peetud Fideli elus kõige tähtsamat rolli etendanud naiseks, kellest sai pärast revolutsiooni võitu Kuuba riigipea parem käsi ja mitteametlikult riigi esileedi.

Celia oli sale, keskmist kasvu, ta polnud inetu ega ka kaunitar. Ta oli tugeva iseloomuga naine. Just tema dikteeris väga sageli Kuuba välispoliitilist kurssi." USA ajakirjanik Lee Lockwood (1932–2010) on koguni väitnud: "Ta oli valitsuse kõige tähtsam liige. Teised olid niisama hüpiknukud." Fidel nimetas teda isegi oma kaitseingliks.

Celia korter sai Fideli teiseks koduks, kus ta tegi talle toitu ja hoolitses igati tema eest. Celia suri 1980. aastal kopsuvähki.

Teistel andmetel olevat naine endale kuuli pähe kihutanud, sest ta oli väga armukade. Sel ajal oli teatavaks saanud ka Fideli järjekordse vallaslapse Jorge Angeli olemasolu. Fidelil olevat olnud paarkümmend last, kuid täpset arvu ei tea keegi.