Poed on täis küll igasugu kaunistusi ja jõuluvidinaid, kuid kõige eripärasemad ja armsamad on ikka need, mis ise tehtud.

Portaal brightside.me jagab nippe, kuidas ise meisterdada küünlahoidjaid, ägedaid valgusteid või ehteid kuuseokstele. Too pühad tuppa kasvõi kaunistatud külmiku või kaetud laua abil!

