Prantsuse satiirileht Charlie Hebdo ilmub sellest nädalast ka saksa keeles.

Esimese saksakeelse numbriga testiti sakslaste huumorimeelt. Oodatult on avanumbri keskne tegelane Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Ajalehe esiküljel teevad Volkswageni autotehase mehaanikud talle tehnoülevaatust.

Karikatuuri all on tekst: "Uus väljaheitetoru ja te peate veel neli aastat vastu". Selle pilapildiga vihjab satiirileht nii autotehasega Volkswagen seotud väljaheitegaasiskandaalile kui ka Angela Merkeli soovile jätkata pärast tuleval sügisel toimuvaid parlamendivalimisi veel neli aastat liidukantslerina.

Esilehte pöörates leiab Angela Merkelist veel üheksa karikatuuri. Neist ühel peidab ta seeliku all põgenikke. Pildi juures on tekst: "Naistel on munad!"

Karikaturistidel on ka julgust kujutada Saksamaa liidukantslerit alasti Euroopa Liidu lipul tantsimas . Seda karikatuuri saadab tekst: "Vaba maailma viimane bastion". Charlie Hebdo esimest saksakeelset numbrit trükiti 200 000 eksemplari.