Viiest õest koosnev ansambel The Ilves Sisters, koosseisus Liidia, Silvia, Damaris, Aleksandra ja Gloria Ilves, esitles Hilton Park hotellis oma uut plaati, mis sedapuhku kannab nime "The best of ABBA".

Esimene plaat, Liidia ja Silvia klassikalise muusika album, ilmus mõned kiid tagasi ja tüdrukud naersid, et kahe plaadi aasta jooksul ilmutamine on väga produktiivne. "Järgmisel aastal ole rahulikumad," lubas Liidia plaadiesitlusel.

(Jorgen Norkroos)

Thr Ilves Sisters sai alguse neljaliikmelise instrumentaalansamblina, varsti lisandus ka viies, laulev õde. "Inimesed hakkasid küsima, kas ABBA lugusid ka lauluga saab," muigab Liidia.

Plaadil on kokku 13 lugu. Kõigepealt valis iga õde välja kümme lemmikut ja siis vaadati, kui paljud lemmikud kattuvad.

(Jorgen Norkroos)

Tüdrukud soovisid, et plaadi lood oleks positiivsed ja pakuksid midagi hingele. "Plaat on roosa, rõõmus ja tüdrukulik," ütlevad tüdrukud.