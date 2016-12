Eesti riik loksub ühest äärmusest teise, kui ööpäevaringsest igal pool alkoholi müümisest tahame jõuda pisiasjadeni reglementeeritud ja piiratud ühiskonnani. Praegu on viimasel ajal aset leidnud alkoholiaktsiisi silmaga nähtavaks tagajärjeks samasugune alkoholiturism Läti piiri taha nagu senimaani käisid soomlased Tallinnas. Pealegi jääb mulje, et aktsiisitõus põhieesmärk on riigieelarve täitmine ning ebapopulaarse hinnatõusu varjamiseks ajavad poliitikut juttu rahva tervise kaitsmisest.

Kavandatavates sammudes on vähe sellist, millest poleks varem räägitud: alkoholimüük vaheseintega alal, tanklates müügi lõpetamine, reklaamipiirangud. Samas põhjendatakse uusi piiranguid sellega, et senised sammud pole alkoholi tarvitamist vähendanud. Neid põhjuseid peaks enne analüüsima, sest pole ju ka kolepiltidega sigaretipakid pannud terviseminister Jevgeni Ossinovskit suitsetamisest loobuma. Milline alus on arvata, et karmim alkoholipoliitika töötab? Alustagem eeskuju andmisest: likvideerime riigiasutustes alkoholiga puhvetid ja mõnusad suitsunurgad.

Muidugi on siinsete tootjate huvides maalida muudatusi võimalikult mustades värvides, kuid riik peab nägema tervikpilti. Tõenäolisem on siiski stsenaarium, et kodumaine alkoholimüük küll väheneb, kuid sellevõrra kasvab hoopis sissevedu Lätist. Ehk siis tarbimine ei vähene, kuid riigieelarve kaotab lõunapiiri taha voolava maksuraha, lisaks veel siinpool piiri suletavad poed ning kodumaiste alkoholitootjate tootmise võimalik langus koos töökohtade kadumisega. Kõik muidugi ei hakka sõitma Lätti, hinnatundlikum seltskond läheb üle surrogaatide ja salaalkoholi peale – riik peab suu puhtaks pühkima nii maksudest kui kulutama rohkem raha mürgistuste ravimiseks.

Naiivne on loota, et Läti meile vastu tulles tõstab oma maksusid, kui me ise pole Soome riigi alkoholiturismi vähendamise soovidele juba aastakümneid kuidagi reageerinud. Seega on väga oluline tunda ära piir, millest alates kompromissitu võitlus alkoholiga muutub riigile eeldatavast kasust kulukamaks.