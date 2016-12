Mehi kodust ööpäevase etteteatamisega välja ajav kaitseväe välkõppus toimub huvitavas olukorras, kus järjekordsel kaitseministril on ajateenistus läbimata. Margus Tsahkna on põhjendanud seda ülikoolis õppimisega, kuid ülikooli astumisest hoolimata puudub tal ka kõrgharidus – astunud kolme kõrgkooli, aga jätnud kõik pooleli. Kui tõsiseltvõetav on kaitseminister, kes pole suutnud õpinguid lõpetada ega pidanud vajalikuks ajateenistust läbida? Peaminister toob olümpia ekraanile? ERR ei näita enam olümpiat, sest küsitud summa ülekandeõiguste eest olla olnud ülejõukäivalt suur. Et olümpial pole enam seda tähendust, mis varem, siis ehk on kokkuhoid õigustatudki, kui selle arvelt midagi muud paremat õnnestuks näha. Praegu on aga nii, et ei näe olümpiat, kuid ka jõulusaateid on kohitsetud. Kuhu läheb kokkuhoitav raha? Või peavad poliitikud sekkuma, nagu kunagi tõi peaminister Ansipi sõna ETV ekraanile jalgpalli MMi.

Klounid kaitsejõududes

Kaitsejõudude usutav heidutamine on jõudnud uuele tasemele, kui selgeltnägijate telesarja võitjaks tuli kaitsejõudude ohvitserist nõid-šamaan. Muidugi võib öelda, et ka ohvitser võib tööst vabal ajal nõidumise või millega iganes tegeleda, kuid ometi on kaitsevägi varem kärmelt pidurit tõmmanud, kui skandaal valges hõlstis templirüütlit mänginud kaitseväe juhataja ümber liiga suureks paisus. Võib kaasa tunda liitlastele, kes peavad koos kohalike klounidega vene karu heidutama. Stalnuhhin kiusab ETVd või vastupidi? Vaatajad peavad juba mõnda aega õlgu kehitades jälgima „AK“ ja Mihhail Stalnuhhini kanakitkumist – rahanduskomisjoni juht ei taha uudistesaatele intervjuud anda. Stalnuhhin olevat solvunud, kuna valimiste eel polevat teda lubatud venekeelsesse jutusaatesse asendama Edgar Savisaart – ERRi hinnangul oskavat Savisaar ise piisavalt vene keelt. Tegelikult on Savisaare vene keel üllatavalt kehv, eriti arvestades, et tegu on nõukaaegse inimesega. Kuid „AK“-Stalnuhhini jõukatsumisest huvitavamgi on see, kas Keskerakonna uus juht Jüri Ratas suudab lõpuks sundida Stalnuhhinit „AK“-ga suhtlema. Kes kahjustab rohkem?