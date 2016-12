“Appi, kui kallis on pulmi pidada!” See mõte hoiab ilmselt paljusid noormehi käepalumisel tagasi. Kõik algab juba kihlasõrmusest. Tean inimesi, kes on sellele kulutanud kõik oma säästud (ligi 10 000 eurot) ning võtnud seejärel laenu, et pulmi pidada ja teha remonti… üürikorteris.

Ent pole midagi imestada, kui müüjanna teeb juveelipoes kihlasõrmust valivale mehele selgeks, et kui ta ei pane sõrmuse alla vähemalt kolme kuupalka, pole naine talle järelikult oluline. Ja kui mees vaidleb, et tunneb oma teistpoolt ja teab, et too rõõmustaks hiigelkiviga metallrõnga asemel pigem vägeva pulmareisi üle, siis nähvatakse leti tagant, et reisi saab ju laenuga teha. Taas tõestisündinud lugu.

Hiljutine kogemus ütleb, et mehed ei pääse kinosaaliski filmilinale ilmuvast ehteäri reklaamist, mis innustab neid väljendama oma tõelist armastust, kinkides südamedaamile juveele. Nagu oleks see ainus ja parim viis hoolimist näidata! Pealegi eeldab ja nõuab kalleid kinke pigem pealiskaudne inimene.

Abiellumise juurde tagasi tulles – tähtsaim on ju see, et mees ettepanekuks südame rindu võtab ja püüab seda tehes lähtuda väljavalitu maitsest. Iga naine ehk sõrmusest ei vaimustugi, kuid elegantse briljantsõrmuse saab ka mõnesaja euroga.