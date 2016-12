Ljudmilla lahkus oma kodust Tallinnas Virbi tänaval 29. novembril kella 14 paiku ning ei ole tänaseni sinna naasnud. Naisel ei ole kaasas dokumente ega mobiiltelefoni.

Ljudmilla on umbes 165 cm pikk, täidlase kehaehitusega. Tal on pruunid juuksed ja heledad silmad. Ülalõual on kuldhammas. Kodust lahkumise hetkel oli naisel seljas hele karvase äärega kapuutsiga mantel, musta värvi UGG-stiilis saapad.

Politsei on suhelnud lähedastega ning naist on otsitud erinevatest meelelahutus-, sotsiaal- ja raviasutustest, kuid praeguseni ei ole õnnestunud tema asukohta kindlaks teha.

Kõigil, kes on Ljudmilla näinud või omavad tema kohta täiendavat informatsiooni, palume sellest teada anda telefonidel 612 5311, 612 3000 või 112.