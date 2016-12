"Nädalalõpp Kanal 2ga" saates kostub täna parim kodumaine muusika, Kristjan Jõekalda ja Teet Margna hakkavad Allar Rajaga võidu sõudma ning Venno Loosaar saabub stuudiosse kaasas karbid täis näritud nätse.

Kas Kristjan ja Teet suudavad konkurentsi pakkuda olümpiamedalistile Allar Rajale? See selgub sõudevõistluses, kus tipp-sportlane saatejuhtide vastu vaid ühe käega võistleb. Vaatamata sellele on tema ainuke, kes võistluse lõppedes ei hingelda.

Kui Allar Raja sportlik vorm üllatusi vaevalt et pakub, siis Venno Loosaare omalaadne hobi kohe kindlasti. Meelelahutaja on tänasesse saatesse kaasa võtnud karpide kaupa näritud nätse. "Olen kogunud kaheksa aastat kuulsate inimeste poolt näritud nätsusid," selgitab Loosaar ja ütleb, et kui Eestis võib see tunduda kummalise hobina, siis maailmas on sellega on tegeletud 50 aastat. Eraldi karbis on tal näitlejate näritud nätsud, lauljate omad jne. Kust selline mõte ja kus ta need saanud on, sellest Venno Loosaar täna räägibki.