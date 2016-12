„Kahjuks ei olnud väiksem poeg elujõuline ja hääbus vaikselt kuuendal elupäeval, kuigi emakaru teda hoidis, lakkus ja nisale tõmmata püüdis. Vastsündinud jääkarupojad kaaluvad alla poole kilo ja esimesed elunädalad on nende ellujäämise seisukohalt väga kriitilised. Loodame, et teisel pojal õnnestub see aeg üle elada,“ kirjutab loomaaed oma Facebookis.

Loomaaia direktori Tiit Marani sõnul on rõõmustamiseks veel natukene vara, sest praegu on veel kriitiline aeg, aga loota tuleb parimat. „Tore väike elukas, kes saab inimesi rõõmustada,“ tunneb Maran rõõmu väikese jääkaru poja üle.

Jääkaru ilmale toonud ema tunneb ennast Marani sõnul hästi. Kuna looduses on jääkarudel talveune aeg, on nad praegu natukene unised. „Jälgime neid, pesakasti ei pääse, aga saame jälgida, mis nii-öelda magamistoas toimub,“ sõnas Mees.

Millal värske loomaaia asukas end külastajatele näitab, on vara prognoosida, sest esmalt on vaja jõudu koguda ja kasvada. „Kui ma nüüd õigesti mäletan, siis umbes kuu aja pärast suudame teha kindlaks palju ta kaalub ja mis seisukorras on ja siis sealt edasi saame vaadata, millal külastajale näidata saame, aga kindlasti anname sellest siis teada,“ lubab Maran, lisades, et kas aega läheb kuu või rohkem on küsimus juba veterinaarile.