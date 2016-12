Kolmapäevases Tallinna TV ühes populaarseimas saates "Meedia Keskpunkt" oli külalisena saates Jakko Väli, kes ütles, et Keskerakondlane Raimond Kaljulaid käitub nagu siga. TTV juht Toomas Lepp vabandas solvava sõnakasutuse pärast.

Kolmapäeval eetris olnud saates istus arvamuslaua taga lisaks Urmi Reindele ja Heimar Lenkile kolumnist Jakko Väli, kes kritiseeris tugevate sõnadega, rääkides Edgar Savisaare kohtuasjast, Keskerakondlast Raimond Kaljulaidi.

"Siis on meil üks selline poiss, kes on taunitavam kui enamus Reformierakondlasi. Tegelikult käitub nagu ütleme otse välja – siga. Minu jaoks enamik Reformierakondlasi on sümpaatsed. Aga Raimond Kaljulaid on käitunud Savisaare protsessi ajal, sellest hetkest alates kui astus Toompuiestee värvast uuesti välja pärast kaitsepolitsei ülekuulamist, pööranud ennast 180 kraadi ja klahvib selle sama puu all, kes tagas talle töökoha, tuntuse, endise äiapapa, kelle tütrega ta käis. Selline suhtumine on otse öeldes jäle," rääkis Väli "Meedia Keskpunktis" saate 40. minuti kandis.