Neljapäeva õhtul tuhandeid Eesti elektroonilise tantsumuusika sõpru vägeva kontserdiga rõõmustanud austraallane Dub FX kutsus pidulised täna pärastlõunaks Telliskivi loomelinnakusse, kus vändati ühele tema hittloole muusikavideo.

Maailmaturneel olev muusik valis muusikavideoks välja just Kalamaja, sest ka ta ise on paras hipster ja peab lugu spirituaalsusest.

(Teet Malsroos)

Neljapäeval ööklubis Factory toimunud kontserdil tunnistas muusik tuhandetele fännidele, et ta on end vaimselt leidnud ning tema jaoks on privileeg teenida raha tööga, mida armastab – reisida maailmas ringi ja mängida naeratavate nägude eest dubstepi. Dub FX innustas ka publikut tegema seda, mida nad südames teha ihkavad.