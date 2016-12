"Praegu on siin tõesti hull. Ega siin auto tee peal seista ei taha. Tee on klaas, lumevaalud on nii tugevad ja teed on täis tuisanud. Kui mõni auto vastu tuleb, siis see on nagu puri tee peal. Tuule suunad muutuvad kogu aeg ja see lihtsalt lükkab su teelt minema või lükkab teisele otsa," kirjeldab ta ilmastikust tingitud liiklusohtlikkust.

Paarkümmend aastat Norras rekajuhina töötanud Urmase sõnul ei ole eilne Mo i Rana läheduses juhtunud liiklusõnnetus sealkandis midagi ebatavalist. Avariid on Põhja-Norras igapäevased ning need on kerged tulema – hooldamata teeolud, kolleegide liikluskultuur ja ilmastikuolud soosivad õnnetusi.

Kuid tee- ja ilmaolud trollidemaal ei ole ainus pikamaa-autojuhtide murekoht. "Norras on teed tegelikult küllaltki kitsad. Kaks rekat mahub parasjagu mööda nii, et peeglid kokku ei käi."

Oma kogemus on õpetanud

Urmaski ei ole liiklusõnnetustest Norras pääsenud. 2007. aastal sattus ta õnnetusse, millest pääses küll kergemalt, ent kogemus jääb alatiseks meelde. "Mind lihtsalt sõideti välja. See oli laskumise peal, mis polnudki tegelikult kõige suurem, aga metsaveoauto tuli vastu keset teed," meenutab mees.

"Norra autojuht ei lähe tee äärde, isegi kui tal seal veel meetrijagu ruumi on. Kui ääres lume peal jälge ei ole, siis nemad sinna ei lähe, vaid sõidavad keset teed. Ja sa vaata ise, kui surma saada ei taha, siis sõidadki lumevalli ja uuesti tagasi teele, kui saad," meenutab ta karmi õppetundi.

Teelt välja sõitnud autosid näeb Urmase sõnul Põhja-Norras väga tihti. "Päeva jooksul võib isegi kuni seitse–kaheksa õnnetust olla. Iga päev näen mingi 3–5 õnnetust tuhande kilomeetri kohta, eriti mägistes rajoonides."

Kolleegid ei halasta

Urmase sõnul sõltub rasketes ilmastikuoludes autoga teelpüsimine eelkõige autojuhist endast ja tema kogemustest. "Igaüks ikka siia tööle tulla ei saa, ei saa hakkama lihtsalt," on Urmas veendunud. "Need, kes on Euroopas sõitnud, tulevad siia ja arvavad, et mis see siis on. Aga niipea, kui mägedesse saavad, on ots ringi ja tagasi."

"Meestel on lihtsalt hirm. Nad kardavad neid libedaid teid, külgtuult ja vastutulevaid autosid. Ja siis sõidetaksegi 30 km/h. Nad ei julge kiiremini sõita, kuna ei suuda autot kinni hoida." Aeglasemad juhid kipuvad libedatel teedel kõige rohkem probleeme valmistama just mäkketõusul, kus möödasõit kõige keerulisem.

"Tõusud ja laskumised on kõige hullemad. Kui murdosasekundi eksid, siis ei ole nalja enam. Vahel sa tuled mäest alla nii, et vesi jookseb silmist. Sa ei tea, kas saad pidama. Pidurdad küll, aga mis kasu sest on, kui tuul tagant lükkab."

Õnnetusse sattunult kooritakse seitse nahka

Norra mägistes piirkondades aitavad hätta sattunud rekajuhte nn viikingid ehk suured ja võimsad puksiirid, millega võimalik teelt välja sõitnud veoauto tagasi teele saada. Ent puksiirteenus ei ole sealkandis sugugi odav ning raha puudumisel võib abivajaja tee äärde jäädagi.

"Õnnetuse korral viikingite keskusesse küll helistada ei maksa, seal hakkab bürokraatia pihta. Nad võivad neli–viis tundi teed kinni hoida, enne nad kontrollivad su pangakaardi andmeid ja seda, kas sul seal raha ka peal on."

Kõige lihtsam on Urmase sõnul politseisse helistada, selgitada, mis juhtus ning politsei saadab viikingi ise välja. "Kas sul on raha kaardi peal või ei ole, see selgub pärast. Nii kaua istud seal viikingite platsil autoga, kuni raha ära maksad."

Vaata ka videot jõhkramatest rekaõnnetustest Põhja-Norras!