Austraalias Sydneys istub kohtupingis 53aastane Allan Kenneth Brookes, keda süüdistatakse pedofiilias, vahendab Daily Mail.

Lõppeval nädalal esines tunnistajana täiskasvanud mees, kes väitis, et süüalune sundis teda lehmaga seksima. Mehe sõnul oli ta siis vaid 12aastane ning see vahejuhtum rikkus tema elu. Kaaslased naersid tema üle ning ta kannatab juhtunu all tänaseni.

Kohtuprotsess Alaln Kenneth Brookesi üle kestab veebruari lõpuni. Oodata on veel paljude tunnistajate esinemist. Pedofiili ähvardab pikk vanglakaristus.