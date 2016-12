"Eluaeg ma tantsisin," kõneles tantsijanna Elonna Spriit oma elu viimases intervjuus ETV saatele "Prillitoos". "Minu elu on olnud tantsimine ja armastamine – armastasin oma tööd ja oma meest. Tahtsingi ainult tantsida ja armastada."

Ise Elonna oma lugu telekast näha ei jõudnudki, sest oli ootusärevuses kogu öö üleval, põletas küünlaid, kuulas muusikat ning jäi siis vastu hommikut, kui "Prillitoos" algas magama.

Reet Linna, "Prillitoosi" jaoks Elonnaga loo teinu, ütleb, et Elonna oli ebamaine ja pärit justkui teisest ajast. "Ta oli inimene, kes sündiski tantsijaks ning ta muud ei tahtnudki. Ta rääkis ju eelkõige kätega. Väga plastiliselt. Kui ta viimast korda haiglavoodis viibides üldse suhtles kellegagi, siis tema vasak käsi tõusis kui baleriinil, elegantselt ja õrnalt. Sündinud tantsija! Ning ta oli kõige suurema ning lapsemeelsema huumorimeelega inimene, keda ma üldse tean!"

Selles, et Elonnal juhtus oma viimase intervjuu vaatamisega telekas äpardus, pole midagi imestamisväärset. Temaga juhtus lähedaste sõnul kogu elu sääraseid humoorikaid asju, millest ta ka ise erinevates intervjuudes rõõmsameelselt ja peene eneseirooniaga jutustas. "Ehk oli asi ka selles, et tema lähedased sõbrad olid tantsija Ants Vähejaus ja laulja Vello Orumets ja kui need kolmekesi kokku said, siis oli küll nii, et naera kõveraks," räägib Reet. "Üks hiidlane, teine muidu pikk mees ja kolmas siis tantsija nende kõrval. Arvan, et sealt on hea huumorimeel tulnud. Ja mees Edgar, ajakirja Pikker peatoimetaja, ka veel."

Ants Vähejaus ja Elonna Spriit (Arno Saar)

Et Reedale sattus Elonnaga viimase intervjuu tegemine, algas Reeda sõnul Elonnast endast. Justkui lahkumist ette aimates, küsinud Elonna möödunud suvel ise Reedalt, kas võiks ehk intervjuu teha. "Ütles, et tal on nii palju materjali," meenutab Reet, et pärast seda telefonikõnet oli Elonna sama soovi avaldanud ka ühele Reeda telekolleegile. "Siis sain aru, et pean selle intervjuu ära tegema," sõnab Reet. "Tagantjärgi mõtlen, et Elonnal oli mingi lahkumise eelaimus."