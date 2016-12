Meeleolukas muusikaline koguperemäng "Me armastame Eestit" on TV3 ekraanil nagu ikka, kell 19:55.

Filmidest on vaatamiseks pakkuda näiteks musta huumoriga komöödia "Joomahullu päevaraamat" (Kanal 2, kl 23:30) mis räägib Helsinki joodikust Juha Bergist, kelle elu toetub kolmele vaalale - alkohol, suguelu ja vägivald. Rämedad pohmellid, hallukad ja muud jörmi elustiiliga kaasnevad jamad hakkavad Juhale lõpuks üle jõu käima. Ainus päästerõngas paistab olevat AA (anonüümsete alkohoolikute) klubi. Mõistmaks, kas mees võtab viina või viin meest, tuleb taluda nii põrgutuld kui ka tõelise armastuse kuumust.

Laupäev

"Õnne 13nes" (ETV 20:30) selgub Saarale, mida ette võtta Marekuga. Georg püüab Are vastuväidetest hoolimata saada Almalt infot Palmi korteri kohta. Ints tahab, et Allan ilmtingimata tema lapse ristiisaks saaks. Krissut ja Henryt üllatab Annabel, kes ei ole mitte ainult Londonist kodus, vaid toob kaasa šokeerivad uudised.

Laste rõõmuks on seekord multifilmilaupäeval eetris film "Shrek" (TV3, kl 19:30), mis räägib soos elavast üksikust kollist nimega Shrek kelle rahumeelset üksindust hakkasid korraga segama erinevatest muinaslugudest pärit tegelased, kes olid oma muinasjuturiigist kurja Farquaadi poolt välja aetud. Et kutsumata külalistest vabaneda, asub Shrek teekonnale, et vabastada kaunis printsess Fiona, kellest peaks saama Farquaadi pruut. Teekaaslaseks on tal hulluksajavalt lärmakas Eesel, kes on nõus tegema, mida tahes - peale vaikimise.

Õhtune filmisoovitus on Lev Tolstoi klassikateosel põhinev suurejooneline draama "Anna Karenina" (Kanal 2, kl 23:30), mis räägib armastuse võimalikkusest kõrgklassi ahistavates tingimustes. Anna Karenina (Keira Knightley) kohtub noore ja sarmika ohvitseri Vronskiga (Aaron Johnson) ning hakkab seepeale kahtlema nii oma abielus kui selles, kas ta ikka on sellise elu juures õnnelik. Sellistel kõhklustel ja kahtlustel on aga saatuslikud tagajärjed.

Kes soovib draama asemel komöödiat vaadata, siis pakkuda on romantiline komöödia "Sulle naiseks ma ei tule" (TV3, kl 22:25), mis räägib üksikemast (Michelle Pfeiffer), kes armub endast nooremasse mehesse ning tema tütrest (Saoirse Ronan), kelle pea on segi ajanud halva kuulsusega klassivend.

Pühapäev

ETV2est saab kl 16:50 näha tõelist nostalgiafilmi "Klaabu". Klaabu on fantastiline olevus, kes sündis veetilgast ja kes meie silme ees võib oma kuju muuta. Kui ta kuulata tahab, teeb ta ise endale kõrvad, mis kohe ta munaja keha külge kasvavad. Niisama täpselt ilmuvad talle pähe silmad ja nende kohale ripsmed, nii tekivad ka käed, jalad ning ka nina, mis lille külge kinni jääb, kui Klaabu lille nuusutada tahab. Nipi on Klaabu sõber. Tänu oma naljameelele saavad nad üheskoos jagu isegi Tigedast Kalast. Režissöör Avo Paistik.

Loomulikult on kohustuslikuks vaatamiseks "Su nägu kõlab tuttavalt" (TV3, kl 19:30) suur 5. hooaja finaal! Otseülekandes Saku Suurhallist selgub, kes võidab tänavuse hooaja. Lisaks võistlejatele üllatavad vaatajaid ka eelmise hooaja osalejad!