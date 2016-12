Riigikogu riigikaitse komisjoni liige erukindral Ants Laaneots on Trumpi uue kaitseministri James Mattisega heades suhetes ja arvab, et Mattis on Eesti olukorraga hästi kursis, vahendas ERRi uudisportaal.

Laaneotsa sõnul on Mattis väga kogenud sõjamees, kes peab NATOt maailmarahu tagajaks.

Laaneotsa rääkis, et tal olnud Mattisega tihe suhtlus kuni tema erruminekuni. "Ta on 2014. aastast erus ja kui me viimati temaga suhtlesime, siis ta lubas memuaare kirjutama hakata. Ma ei tea, kui kaugele ta sellega jõudnud on," sõnas Laaneots.

Mattise ametisse astumiseks peab USA kongress muutma seadust. Nimelt ei tohi kaitseminister viimase seitsme aasta jooksul olla olnud tegevsõjaväelane.