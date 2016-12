Täna tutvustame teile aasta vanust kassi Leilat, kes Tallinna loomade varjupaigas endale kodu ootab.

Varjupaiga juhataja Hellika Landsmanni sõnul on Leila ideaalne üksikkass, kuna talle väga ei meeldi teised kassid. Leila sallib teisi kasse ainult siis, kuni inimene oma kogu tähelepanu talle annab ja teisi kasse ei paita. "Leila arvab, et inimene võib ainult teda paitada ja olla tema päralt, mistõttu võiks jääda ainsaks kassiks," rääkis Landsmann.

Leila on suurepärane sülekass, kuid lisaks teiste kasside mittesallimisele on tal veel üks väike kiiks, nimelt ta eelistab seda, et teda puutub ja paitab korraga ainult üks inimene.