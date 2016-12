Euroopa Liidu õiguskaitseagentuur Europol teatas, et Euroopas on mitukümmend Islamiriigi võitlejat valmis terrorirünnakuid korraldama. Tõenäoliselt soovitakse rünnakud korraldada rahvarohketes kohtades, et külvata võimalikult palju hirmu, vahendas Deutsche Welle.

Europoli raporti kohaselt on kõige suuremas ohus need riigid, kes osalevad ISISe-vastases koalitsioonis. Nendeks on Prantsusmaa, Belgia, Saksamaa, Holland ja Suurbritannia.

Raporti põhjal on ISISe positsioonid Süürias ja Iraanis nõrgenenud ja Euroopast pärit džihadistid võivad koju tagasi pöörduda, olles valmis ka seal terrorirünnakuid korraldama.

Tõenäoliselt soovitakse ka Euroopas kasutada autopomme ja muid sarnaseid taktikaid, mida on proovitud Süürias ja Iraagis. Sihtmärgiks ei võeta mitte sõjaväeosi, politseijaoskondi või elektrijaamu, vaid pigem rünnatakse rahvarohkeid kohti ilmselt samal moel, nagu seda tegid 2015. aasta Pariisi terrorirünnakute korraldajad.