Kantar Emori poolt läbi viidud uuringust selgust, et üle 80% Eesti inimestest suhtub positiivselt kodumaiste taastuvkütuste kasutamisse soojuse tootmisel. Sealjuures on tarbijad märganud, et kaugküte on muutunud keskkonnasõbralikumaks ja kaasaegsemaks.

Küsitluses anti hinnanguid erinevatele kütteviisidele. Kõige olulisemaks peetakse kütteviiside puhul mõistlikku hinnataset, energiasäästlikkust, turvalisust, mugavust ja loodussõbralikkust. Selgus, et kaugküte on tarbijate jaoks mitmes mõttes parima kuvandiga. Kaugkütte juures väärtustatakse kõrgelt kodumaisust, varustuskindlust, mugavust ja turvalisust. Samas järeldus, et viimastel aastatel aset leidnud olulist hinnalangust kaugküttes tihti ei tunnetata.

Kantar Emori valdkonna juhi Agne Kinksi sõnul kinnitas uuringu tulemus kaugkütte positiivset kuvandit kütteliikide võrdluses. „Oli ootuspärane, et kaugkütet peetakse mugavaks, turvaliseks ning varustuskindlaks. Positiivselt üllatas aga asjaolu, et loodushoid on nii era- kui ka äriklientidele üks olulisemaid kriteeriumeid kütteviisi valikul. Samas sageli ei teadvustata, et juba täna kasutatakse kaugküttes suurel määral taastuvenergiat,“ kommenteeris uuringu läbiviija.

Näiteks Tallinna kaugküttevõrgus, mis on Eesti suurim toodetakse enamus soojusest taastuvkütustest.

Soojuse arve kujunemisel oldi teadlikud, et enim mõjutab seda hoone ja küttesüsteemi olukord ning tarbimismaht. Uuringus käsitleti ka energiasäästumeetmete rakendamist ja selgus, et vajadus ning huvi nende järgi on suur. Järeldus, et kaks kolmandikku äriklientidest (65%) on energiasäästumeetmed juba tarvitusele võtnud ning iga kümnes seda arutanud. Eraklientidest on aga energiasäästumeetmeid rakendanud üks kolmandik (33%).

Uuringufirma Kantar Emor poolt läbi viidud küsitluses osales ligi 600 kodu- ja äriklienti kaheksast linnast üle Eesti.

Foto: Scanpix