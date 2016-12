Aaslaid rääkis eilses "Ringvaates", et ta võttis sellest osa, kuna tema jaoks on koos teistega lihtsam säästmist proovida. "Miks mulle see idee väga meeldis, on see, et kogumine ja säästmine ei ole kellelgi üleliiast," rääkis näitleja.

Aaslaiu arvates on suureks probleemiks see, et lastele ei ole koolis finantstundi, kus õpetatakse, kuidas rahaga ümber käia ja kuidas kokku hoida. "See tundus hea viis, kuidas noorteni tuua säästmispool ja kogumispool," ütles ta.

Säästmisnippidest nimetas Aaslaid näiteks veepudelitrikki, ehk säästa selle pealt, et võtta kodust veepudel kaasa ja seda päeva peale kraanist täita, et ei peaks ostma iga päev uut veepudelit kioskist või kohvikust. Lisaks soovitas ta säästa lõunate väljas söömise arvelt, ehk pakkida endale ise kodust toit kaasa. "Need on sellised väikesed igapäevased asjad kust pealt kokku hoida. Kindlasti on natuke tüütu, see on harjumuse asi, kui joone peale saad, ta koguneb sulle niimoodi hõlma alla, et teed seda harjumusest ja niisamagi," sõnas ta.

Aaslaid pidas kogumiskuu vältel ka videopäevikut, mille gruppi postitas ja nii teistele grupi liikmetele oma nippe jagas. Näiteks rääkis Aaslaid, et ta viis ära kogunenud taara ja hoidis palju kokku mitte väljas kohvi joomise pealt ja veepudelitrikki kasutades.

Lisaks rääkis ta sellest, et netist asju tellides tuleb anda üks kaks päeva endale mõtlemisaega, et küsida endalt, kas tõesti on vaja seda kaupa koju tellida. "Ära osta asju sellepärast, et need on odavad, osta sellepärast, et need on odavad ja neid on vaja," õpetas ta.

Aaslaid säästis kogumiskampaaniaga 100 eurot. Kõige suurema suurusjärguga oli Aaslaiu sõnul taara ära viimine. "Seda oli ikka kohutavalt palju, lõpuks tuli laiskususs endast välja ajada. Sain 32 eurot – pika kogumistöö tulemus!" rääkis ta. Kogutud raha eest kavatseb neiu omale osta uue paari korralikke teksaseid. "Tahtsin investeerida heasse paari teksadesse, et ei oleks see, et käin kuu aega ja siis on ta kulunud ja läinud, tahaks head ja vastupidavat teksapaari omada," rääkis ta.

Aaslaiu sõnul ei jäänud ta kuu ajalise väljakutse raames otseselt millestki ilma, vaid tema jaoks oli just põnev otsida alternatiivseid lahendusi, näiteks kuidas leida meelelahutust minimaalse summaga. "Ajasin vanad lauamängud kokku ja mängisime lauamänge õhtuti kodus ja ei läinud välja. Ei pea tohututes summades raha välja käima," sõnas ta.

Aaslaiu sõnul ei tähenda aga säästmine ja kogumine seda, et peab jälgima mingit kindlat režiimi ja kohvikusse ja kinno ei tohi üldse minna. "See oli kuu aega ekstreemsäästmist, et aru saada, mis variandid toimivad. Ma üritan seda vee asja edasi ajada, ootan novembrikuu kommunaalarvet, et näha, kas ka seal suutsin kokku hoida," rääkis ta.

Kogumiskampaaniat tegi kaasa ka Eesti YouTuber Martti Hallik. Facebooki grupis olnud inimesed hoidsid kamba peale kokku 5000 eurot.