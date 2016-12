Eile kell 19.23 teatati, et Kõpu vallas Punaküla küla lähedal on Kõpu jõe jääl näha inimese jälgi, mis kolme meetri kaugusel jääauku kaovad. Kohale saabunud päästjad tõid jääaugust välja 75-aastase uppunud mehe surnukeha.

Päästeamet juhib tungivalt tähelepanu, et veekogudele tekkinud jää ei kanna veel inimest ja jääle minek on eluohtlik! Paksema ja turvalisema jää tekkeks on vaja vähemalt paari nädala jagu käredamat külma.

Nüüd ülejäänud teadetest, mis laekunud: