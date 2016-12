Täna õhtul viib politsei koos Kaitseliiduga läbi ühisõppuse „Toompea lukku“, kus harjutatakse avaliku korra tugevdatud kaitset parlamendihoone lähistel.



Õhtusel õppusel harjutavad politseinikud ja kaitseliitlased Toompeal korrakaitseliste ülesannete täitmist ja objektivalvet. Õppuse juht Rainer Koori sõnul korraldatakse selliseid õppusi igal aastal, et harjutada strateegiliste hoonete tugevdatud valvet reaalsetes linnatingimustest.



„Teeme koos Kaitseliiduga regulaarselt avaliku korra tagamise õppusi, et harjutada kaitseliitlaste kaasamist politseioperatsiooni ja korrakaitseliste ülesannete ühist lahendamist. „Kaitseliidu vabatahtlikke saab politsei kaasata näiteks mingi hoone või ala tugevdatud valvamisse või sulgemisse, samuti näiteks evakuatsiooni korraldamisse või metsaotsingutesse. Nende ülesannete reaalne sooritame vajab aga harjutamist,“ rääkis ta.



Õppusel harjutatakse suletud alal patrullimist, inimeste küsitlemist ja turvakontrolli ning sõidukite läbivaatust. "Linnas liikuvatele inimestele õppusega olulisi piiranguid ei kaasne, kuna kontrollitakse vaid õppuse vastumängul osalevaid inimesi ja sõidukeid. Siiski peab arvestama, et parlamendihoone vahetusse lähedusse kolmetunnise õppuse ajal ei pääse ning alalt võib kosta müra,“ rääkis Koor.



“Koostöö PPAga on üks kaitseliidu rolle laiapindse riigikaitsemudeli elluviimisel. Sellised õppused on vajalikud, et tagada kriisiolukorras sujuv koostöö keeruliste ülesannete lahendamisel,” sõnas Kaitseliidu Tallinna maleva pealik kolonelleitnant Toomas Väli.



Õppus toimub täna ajavahemikul 20.00-23.00 ja õppuse tegevuskohtades võib näha aktiivset vormikandjate ja erinevate transpordivahendite liikumist. Liiklust õppuse ajaks ei suleta ja läbimäng ei tohiks inimesi oluliselt häirida. Õppusel kasutavad politseinikud ja kaitseliitlaseid paukmoona, mis tekitab müra, kuid on ohutu.



Õppuse kordaminekuks palume kohalikelt elanikelt ja piirkonnas viibijatelt mõistvat suhtumist.