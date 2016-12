Eesti talved on äärmiselt ettearvamatud – ühel päeval sajab lund, teisel vihma. Nii või teisiti on vaja talve saabumiseks valmis olla. Üks oluline komponent selleks on korralikud ja soojad talvesaapad. Jagame järgnevalt näpunäiteid, kuidas valida endale mõnusad ja praktilised talvised jalavarjud.

Võimalusel soeta vähemalt kaks paari saapaid. Spetsialistide sõnul on vajalik jalanõusid aeg-ajalt vahetada. Ei ole soovitatav kanda samu saapaid mitu päeva järjest. See võib tunduda pisut suure väljaminekuna, ent omades mitut paari jalanõusid, püsivad saapad kauem terved ja korras. Eriti kehtib see nahast jalanõude puhul, sest rõhutatakse vajadust lasta nahal “puhata”. Lisaks on talvised teed tihti märjad ja lörtsised, mistõttu ei ole vaja muretseda, kui ühed saapad saavad läbimärjaks. Kuivad on kohe võimalik jalga pista.

Pööra taldadele tähelepanu. Talvel on teed kohati äärmiselt libedad ning seetõttu on oluline valida saapad, millel on võimalikult sügava mustriga tallad. Sel põhjusel soovitame enne saabaste ostu kindlasti jalavarjude taldadele tähelepanu pöörata. Lisaks on paksemate taldadega saapad tihti ka soojemad. See sõltub siiski ka saabaste materjalist.

Paelad või lukud? Nii naiste kui meeste talvesaabastel on kahte tüüpi kinnitusi – paelad või tõmblukk. Kumb neist on parem? Sellele küsimusele on keeruline vastata, ent tõmbluku eeliseks on kindlasti kiirus ja mugavus. Kuna talvel võtab riidesse panemine niigi üsna kaua aega, on mugav, kui saame vähemasti saapad tõmbluku abil kiirelt jalga.

Eelista tumedamat värvi. Järgmiseks oluliseks sammuks on valida saabaste värv. Loomulikult on see iga inimese enda otsus, kuid tasuks meeles pidada, et talvel on teed tihti porised, mistõttu ei ole lumivalged saapad kindlasti praktiline valik. Seega on soovitatav valida eelkõige toonid, millelt on mustust vähem märgata. Hästi sobivad näiteks pruunid, beežid ja mustad toonid.

Talvesaapad peavad olema ka vastupidavad. Teedel kasutatakse libedusetõrjeks soola, mis saabaste materjalile kindlasti kasuks ei tule. Seetõttu on soovitatav kasutada erinevaid hooldusvahendeid, mis saapad kauem puhta ja tervena hoiavad. Kuna Eesti talved on pikad, siis tasub kahtlemata soetada korralikud ning soojad talvesaapad, mis teeniks meid soovitatavalt ka pikki aastaid.