Novembri keskpaigas alanud sulailm tõi If Kindlustusele viie päeva jooksul 7 juhtumit, kus katuselt langenud lumi vigastas räästa alla pargitud sõidukeid.

Inimestel soovitatakse lumisele ilmale järgneva sula ajal sõidukeid räästa alla mitte parkida, samuti tasub tähelepanelik olla jalakäijatel.

Kõik 7 juhtumit leidsid aset Tallinna kesklinnas ajavahemikul 13.-17. november ning keskmine kahju sõidukile oli üle 2000 euro. If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Piret Jõhviku sõnul võivad katuselt langenud lume kahjustused olla väga suured.

„Majaomanikud ilmselt ei mõtle väga sellele, mida tähendab vastutada maja katuselt kukkuva lume ja jää purustuste eest, langegu see siis kas autole või veel hullemal juhul jalakäija peale. Vastutuskindlustusega võtab kindlustusselts need riskid ühistu eest enda kanda. Kindlasti aga ei tohi ka kindlustuslepingu olemasolul unustada hoolsust ja heaperemehelikku käitumist ning hoone omanikul, sh korteriühistutel, tuleks oma maja katused ja räästad lumest ning jääst võimalikult puhtad hoida, “ sõnas Jõhvik.

Jõhvik lisab veel, et on olnud ka juhtumeid, kus katuselt langenud lumi ning purikad on vigastanud inimesi ning need kahjud võivad ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Olenevalt vigastuse ulatusest võivad kulutused ravile, sissetuleku kaotuse kompenseerimisele või ülalpeetavatele elatise maksmisele ka kordades kallimaks minna.