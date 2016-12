Prantsusmaa president François Hollande teatas, et ei kandideeri teiseks ametiajaks, vahendas BBC.

Hollande´i ametiaega varjutavad Prantsusmaad terrorirünnakud. President pidas kõne, milles teatas, et ei soovi uuesti kandideerida ning hoiatas paremäärmusliku Rahvusrinde eest.

Sotsialistide sekka kuuluv Hollande on äärmiselt ebapopulaarne ja temast saab kaasaegsel Prantsusmaa esimene president, kes jätab oma ametikohale tagasi kandideerimata.

Prantsusmaa president François Hollande ja peaminister Manuel Valls (PHILIPPE WOJAZER)

Sotsialistid valivad jaanuaris uue presidendikandidaadi. Üheks võimalikuks kandidaadiks on peaminister Manuel Valls, kes on märku andnud, et on valmis valimistulle astuma. Valls nimetas Hollande´i otsust riigimehelikuks.