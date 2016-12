Uus valitsus taastab 250 euro suuruse riikliku matusetoetuse ning kui seni said riiklikku matusetoetust taotleda vaid toimetulekuraskustes isikud, siis alates 2018. aastast on see mõeldud kõigile, avaldab ERRi uudisportaal.

Võrus tegutseva matusebüroo Võru Tavandi juhataja Natalia Laanejõe ütles "Aktuaalsele kaamerale", et keskmise matuse läbiviimiseks kulub minimaalselt tuhat eurot.

Riiklikku matusetoetust suurusega 3000 krooni maksti 2009. aastani. Majanduskriisist tingitud kärbete käigus kaotati aga matusetoetus sootuks ning alles jäi üksnes kohalikele omavalitsustele mõeldud toetus nende inimeste matmiseks, kel puudusid lähedased. Kodanikele asusid matusetoetust maksma kohalikud omavalitsused.