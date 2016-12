Trump kiitis Mattist ametisse nimetades teda ja sõnas, et erukindral on sama kõva mees kui oli teise maailmasõja kangelane kindral George Patton.

Endine merejalaväelane on teeninud nii Iraagis kui Afganistanis. Pärast erruminekut töötas Mattis nõunikuna. Mattis on tuntud Obama valitsuse Lähis-Ida poliitika kriitikuna ja nimetanud Iraani terve piirkonna julgeolekuohuks.

"Muudame USA sõjaväe uuesti võimsaks jõuks. Loomulikult on kõige parem, kui me ei peaks seda üldse kasutama. Aga ühte saan kindlasti lubada - me hävitame Islamiriigi ," kinnitas Trump.