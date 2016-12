Võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta rääkis, et kuniks koristajapalk on nii madal, nagu ta on, peavad mehed leppima asjaoluga, et spordiklubi riietusruumis töötavad koristajatena naised, kuivõrd mehed sellise palga peale lihtsalt tööle ei lähe.

"Kui teile tundub, et te tahaksite käia spordiklubis, kus koristajaks on mees, siis Eesti olusid arvestades tuleks osta ilmselt umbes kolm korda kallim spordiklubi pääse, sest palkade erinevus naiste ja meeste vahel tuleneb osalt sellest, et päris palju naisi teeb oma haridustasemest päris palju allpool olevat tööd liiga väikese palga eest, kuhu tõesti mehed ei tule," selgitas Pakosta ERRi uudisportaalis.

Pakosta tõdes, et valdkondades, kus töötavad kas üksnes või valdavalt naised, nagu näiteks haridus, tuleb palgatõus palju visamalt. "See tekitab ka ebavõrdset soolist esindatust näiteks õpetajaskonnas, ehkki lapsed vajaksid mõlemast soost eeskujusid," lisas Pakosta.

Volinik nägi probleemi ka tütarlaste suures osakaalus gümnaasiumiastmes, kus poisid ei suuda tüdrukutega katsetel võrdväärseid tulemusi saavutada.