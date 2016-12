Eesti Vabariigi presidendile, Riigikogule, Keskkonnaminister Marko Pomerantsile ja Justiitsminister Urmas Reinsalule anti üle avalik kiri, millega nõutakse uue metsaseaduse tagasilükkamist, kuna see paneb tõsise löögi alla meie kuusikud ning süvendab veelgi praeguse intensiivse metsamajandamisega kaasnevaid ohtusid.

Avalikule pöördumisele kirjutasid alla kirjanikud, kunstnikud, muusikud, filmi- ja teatriinimesed ning teadlased kõikvõimalikest ringkondadest. Teiste hulgas avaldasid oma toetust Jaan Kaplinski, Doris Kareva, Tõnu Õnnepalu, Ene Mihkelson, Hasso Krull, Leelo Tungal, Märt Avandi, Fred Jüssi, Mati Kaal, Juhan Kivirähk, Tõnis Mägi, Marten Kuningas, Jalmar Vabarna, Helena Tulve, Erkki-Sven Tüür, Ivo Uukkivi, Veiko Õunpuu ja paljud teised avaliku elu tegelased. Eesmärgiks oli koguda sada üks allkirja.

„Meie metsanduspoliitika on aasta-aastalt muutunud loodusele üha koormavamaks ning suhtumine selle tagajärgi tunnetavatesse keskkonnaaktivistidesse läheb aina jõhkramaks ja ignorantsemaks,“ teatati pöördumises. „Olukord on muutunud lausa nii groteskseks, et vastutustundlikumad Eesti metsatöösturid on hakanud ka ise praeguse metsanduspoliitika ohtude koha pealt sõna võtma.“