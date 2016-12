"Maratone olen jooksnud, Kilimanjaro tipus olen käinud ja Afganistanis sõjatandril ka, kuid polaarmatka pole veel läbida õnnestunud," räägib Kertu Jukkum, kes astus tuhandete inimestega võistlustulle Fjällräven Polari konkursil – auhinnaks ekstreemne polaarmatk kelgukoertega.

TV3 avalike suhete juhi ja raadiohääle Kertu spordi- ja ekstreemsuste lembus ei ole vast kellelegi uudis. Nüüd on ta võtnud ette uue sihi – Kertu soovib end proovile panna 300 kilomeetri pikkusel polaarmatkal.

"Külmakartlikuna on polaarmatk mulle topeltkatsumus, kuid elu on liiga lühike, et mugavustsoonis püsida. Raskused on ületamiseks ja unistuste poole tuleb püüelda," ütleb Kertu.

RÄNDURID: Kertu kuulub ka matkaklubisse, kellega mõnikord ringi rännatakse. (Erakogu)

"Mu tegemist ootavate asjade nimekirjas on veel kümneid põnevaid ettevõtmisi, sest ma tõepoolest kavatsen maailmaserval seistes tagasi vaadata ja mõelda endamisi: oli see vast seiklus!"