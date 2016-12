Paris Match kirjutab, et Emma on pea terve sajandi järginud sama menüüd. Ta sööb iga päev ära kolm muna, kaks neist toorelt ja üks keedetult. Väga harva sööb ta puu- ja juurvilju, samuti kana. Sellised soovitused andis naisele üks raviarst, kui Emma oli 20-aastane. Toona diagnoositi tal aneemia, mistõttu hakkas ta rangelt oma toitumist jälgima.

"Kanaliha söömise lõpetas ta mõned aastad tagasi ära, kuna enam see ei maitsenud ning keegi oli talle ka öelnud, et liha tekitab vähki," rääkis Bava, kelle sõnul on naine hakanud kana asemel küpsiseid armastama.