Kultuuriloolane Linnar Priimägi võtab ette ja lahti laialt kasutatud mõiste "tibi".

"Tibil on lapse mõtlemine ning lapse moraalsed arusaamad. Ta on lapselikult naiivne, ta on isegi lapselikult kahjutu. Aga ta on ka alaarenenud – nii intellektuaalselt kui ka moraalselt. Nii nagu lapsed, ei tee ka tibi mitte midagi edasiviivat," kirjeldab Linnar Priimägi , kultuuriloolane, reklaami- ja propagandateadlane. Õhtulehe palvel pidas Priimägi väikese loengu, milles lahkas mõiste "tibi" sisu. Siin on selle loengu konspekt.

Tallinna Ülikooli dotsent Linnar Priimägi (Jörgen Norkroos)

"Aristotelesel oli õpilane Theophrastos, kelle kõige tuntum teos on "Inimtüübid", kus ta iseloomustab sotsiaalpsühholoogilisi karaktereid. Anne Lill on selle tõlkinud ka eesti keelde ja see on internetis saadaval, võib vaadata, missuguseid karaktereid Theophrastos eritles Vana-Kreeka ühiskonnas.

Meie vaatleme siin sotsiaalpsühholoogilist tüüpi, kelle jaoks on rahvas leidnud nime, ja kui rahvas midagi nimetab, siis ta on ära tundnud, et asi või nähtus on olemas.