Eesti epeenaiskonna tänavu Euroopa meistriks ja Rio de Janeiro olümpiamängudel neljandaks tüürinud Kaido Kaaberma sõnas vehklemisliidu hooaja lõpupeol, et aasta 2016 pakkus palju ilusaid hetki.

"Üks esimesi ilusaid hetki oli, kui naiskond jõudis olümpiale, naiskonnalt oli seda 20 aastat oodatud. Teine ilus hetk oli EM ja olümpiagi oli üks ilus hetk, kuigi tuli [pronksimatšis] kaotus," lausus aasta vehklemistreeneri autasu pälvinud Kaaberma videointervjuus Õhtulehele.

"Põhimõtteliselt mängis naiskond välja selle, kes ta enne olümpiat oli ehk edetabeli neljas. Kui aus olla, siis esimesed kolm olid ja on tugevamad. Hiina, Venemaa ja Rumeenia, nad on teisel tasemel. Me võinuks neid võita, kui kõigil kolmel, isegi neljal, oleks väga hästi läinud. Kui meil oleks hüpersupervorm olnud, kahjuks seda meil ei olnud."

Vaata Õhtulehe videost lisaks, mida Kaaberma sõnas naiskonna koosseisu saatnud kära kohta ja kuidas hindab konkurentsi naiskonna neljale kohale.